Курс евро на Мосбирже составил 67 рублей — это много или мало?

Сегодня к 16.25 мск курс евро на валютных торгах Московской биржи упал до 67 рублей. Столько за европейскую валюту давали в июне 2017 года.

В целом в ходе торгов он потерял 5,16% по отношению к предыдущему дню.

В то же время курс доллара падал до 64,64 рубля (-3,81%) — впервые с зимы 2020 года.

67 рублей за евро на бирже — это:

На 5,63 рубля меньше официального курса ЦБ на сегодня — 72,63 рубля.

На 1,78 рубля меньше официального курса ЦБ на завтра — 68,78 рубля.

официального курса ЦБ на завтра — 68,78 рубля. В 2,5 раза больше минимального годового курса евро-рубль — он был зафиксирован в 2000 году и составлял 26 рублей.

минимального годового курса евро-рубль — он был зафиксирован в 2000 году и составлял 26 рублей. В 1,9 раза меньше исторического максимума — 132,31 рубля. Он был достигнут 10 марта этого года на торгах.



исторического максимума — 132,31 рубля. Он был достигнут 10 марта этого года на торгах. Примерно столько же составлял курс евро в 2015 году — по данным ЦБ, это 67,77 рубля.



составлял курс евро в 2015 году — по данным ЦБ, это 67,77 рубля. На 20,18 рубля меньше курса в 2021 году — 87,18 рубля.

курса в 2021 году — 87,18 рубля. На 17,81 рубля больше , чем в 2014-м — 50,81 рубля.

, чем в 2014-м — 50,81 рубля. В 2,3 раза больше курса евро 20 лет назад — 12 мая 2002 года он составлял 28,5 рубля.

курса евро 20 лет назад — 12 мая 2002 года он составлял 28,5 рубля. На 27,96 рубля больше , чем ровно 10 лет назад — 39,04 рубля.

, чем ровно 10 лет назад — 39,04 рубля. На 5,15 рубля больше , чем пять лет назад — 62,15 рубля.



Дарья Пинегина