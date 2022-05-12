Средняя зарплата медсестры в Татарстане составила 30 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане средний уровень предполагаемой зарплаты для медицинских сестер с начала 2022 года составил 30 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель оценивался в 29 тысяч, сообщает hh.ru.



В Набережных Челнах медсестрам готовы платить в среднем 29 тысяч рублей, в Нижнекамске — 28,5 тысячи, в Альметьевске — 28,9 тысячи, в Елабуге — 28 тысяч рублей. За ними идут Зеленодольск, Мензелинск, Менделеевск и Заинск — зарплатное предложение там достигает 25 тысяч рублей. В Лениногорске медсестры в среднем получают 23,1 тысячи рублей, в Чистополе и Бугульме — по 22,2 тысячи рублей.

По России в целом средняя предлагаемая зарплата для медсестер оказалась выше, чем в Татарстане. Она составляет 35 тысяч рублей.

Татарстан оказался в пятерке регионов-лидеров по количеству вакансий для медсестер — на республику приходится 4% предложений от общего числа вакансий по этой специальности в России. Республику обогнали Москва (19%), Санкт-Петербург (9%) и Московская область (9%), а еще Краснодарский край (6%).

Фото: realnoevremya.ru

На столицу Татарстана — Казань — приходится половина представленных вакансий, 15% — на Набережные Челны, по 5% — на Альметьевск и Нижнекамск.

Согласно данным недавнего исследования, Татарстан занял 34-е место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Среднегодовые темпы роста зарплат в республике за последние пять лет составили 8%. С учетом покупательной способности в регионе медианная зарплата половины населения достигнет 100 тыс. рублей не менее чем через 13 лет.

Маргарита Головатенко