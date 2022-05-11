Медианная зарплата половины населения Татарстана достигнет 100 тысяч рублей через 13 лет

Татарстан занял 34 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг», результаты которого опубликовало «РИА Новости».

Согласно их данным, среднегодовые темпы роста зарплат в республике за последние пять лет составили 8%. С учетом покупательской способности в регионе медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей не менее чем через 13 лет.

Быстрее всего зарплата достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — около 5,3 лет. На второй и третьей строчках рейтинга находятся Чукотский автономный округ и Магаданская область — там подобный рост зарплат займет 6,3 лет. В самом худшем положении оказались Кабардино-Балкарская республика и Чечня —20 лет.

Отмечается, что в расчетах учтены выплата НДФЛ и разница цен в регионах. Предполагается, что номинальные темпы роста зарплат сохранятся на уровне среднего значения за последние 5 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

28 марта сообщалось, что Татарстан оказался на 20-м месте в рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Так, в 2021 году средняя зарплата на его территории составила 41 тысячу рублей. Прирост зарплаты составил 12%. Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого (103,3 тыс. рублей), Ненецкого (96,2 тыс. рублей) округов, Магаданской (103,5 тыс. рублей) и Сахалинской областей (78,7 тыс. рублей).

Максим Кокунин