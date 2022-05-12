Директор казанского IT-парка Александр Борисов уволится в мае — источник

Казанский «ИТ-парк» меняет рулевого?

Как стало известно «Реальному времени» от информированного источника, один из ключевых топ-менеджеров татарстанской IT–индустрии Александр Борисов покидает пост руководителя технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк». По словам собеседника издания, это может произойти уже в мае.

В окружении Борисова не стали подтверждать или опровергать эту информацию, воздержавшись от комментариев по поводу причин возможного ухода. Впрочем, официально в IT-парке эту информацию также не подтверждают:

— У нас такой информации нет, мы со слухами не работаем, — сообщил «Реальному времени» заместитель директора по работе с резидентами и внешним связям ГАУ «ИТ-парк» Рустем Юнусов.

В пресс-службе Минцифры РТ также не стали прямо опровергать информацию. Накануне в Казани прошла общественная дискуссия, посвященная созданию нового корпуса IT-парка, который расположится на месте бывшей фабрики «Спартак». В обсуждениях принимал участие директор IT-парка Александр Борисов, а инициатором встречи был глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

vk.com/it_park

Победитель конкурсного отбора Минсвязи РТ

39-летний Александр Борисов проработал на посту руководителя казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» около полутора лет. Он пришел сюда в августе 2020 года в результате открытого конкурсного отбора Минцифры РТ. Тогда заявки на участие в конкурсе подали восемь кандидатов с изложением стратегий развития IT-парка. Победителя определила конкурсная комиссия во главе с министром цифрового развития РТ Айратом Хайруллиным.

Борисов — профессиональный программист, который более 10 лет проработал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором различных IT-компаний. В Татарстан переехал из Красноярска, где сначала окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», а затем получил образование в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России» в 2012 году. Плотно начал взаимодействовать с ГАУ «ИТ-парк» в 2014 году, когда стал куратором стартап-проектов челнинского ГАУ «ИТ-парк». В сфере его ответственности находилось более тысячи компаний.

Возможные кадровые перестановки в руководстве казанского «ИТ-парка» происходят на фоне предстоящего запуска нового IT-парка имени Башира Рамеева на базе бывшей обувной фабрики «Спартак» в центре Казани.



Возможные кадровые перестановки происходят на фоне запуска нового IT-парка имени Башира Рамеева, стройка идет на территории фабрики «Спартак». Фото: t.me/rustamminnikhanov

Луиза Игнатьева