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Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга до 13 мая

09:14, 05.05.2022
Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга до 13 мая
Фото: realnoevremya.ru

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 03.45 мск 13 мая, сообщает Росавиация.

Полеты ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Росавиация продлевала ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 7 мая.

Маргарита Головатенко
Общество

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