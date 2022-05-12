WP: США издали руководство по обмену разведданными с Киевом

Администрация США разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом в свете недавних утечек в СМИ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Washington Post.



Как утверждают американские и украинские должностные лица, первый запрет касается передачи США Украине «подробной информации, которая помогла бы лишить жизни представителей российского командования». Это касается в том числе высокопоставленных офицеров, главы Генштаба ВС Валерия Герасимова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Запрет не распространяется на российских офицеров, включая генералов, некоторые из которых погибли на поле боя, указали собеседники издания.

Второй запрет касается «любой информации, способной помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории». Этот запрет направлен на то, чтобы Америка не была соучастником атак по России, которые Киев потенциально может совершить.

Фото: кадр видео Минобороны России

Источники сообщили, что в целом руководство по обмену разведданными направлено на избежание обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Документ предназначен для сотрудников разведки на рабочем уровне.

Маргарита Головатенко