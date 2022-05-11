Премьер-министр Италии: Германия начала платить за российский газ в рублях

Германия начала оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

— Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил Драги, большинство импортеров уже открыли счета в рублях. Также итальянский премьер выразил уверенность, что платежи за газ из России продолжатся и в дальнейшем.

Также сегодня стало известно, что Болгария будет получать газ из США по ценам ниже, чем у «Газпрома». Как сообщило правительство страны, поставки топлива начнутся с июня.

Диана Жиленкова