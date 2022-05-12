В Госкомитете Татарстана по биоресурсам сообщили о появлении лосят в лесах республики

В лесах Татарстана начали появляться лосята. Например, животных уже заметили в Алексеевском районе, сообщает Госкомитет республики по биологическим ресурсам.

— В первое время лосенок не двигается с места и в случае опасности прижимается к земле, но через очень короткое время уже уверенно держится на ногах и начинает объедать молодую листву берез и осин, — рассказал начальник управления охраны животного и растительного мира ведомства Ринат Чиспияков.

Отмечается, что обычно лосята встречаются в траве или густой чаще. На данный момент они небольшого роста и светло-рыжего цвета, однако взрослые особи достигают 2,5 метра. В Госкомитете Татарстана по биоресурсам призвали не трогать детенышей диких животных.

В конце апреля сообщалось о пробуждении змей в республике. При случайной встрече с пресмыкающимся нельзя проявлять агрессию, а также делать резких движений, необходимо медленно отойти от змеи и соблюдать дистанцию.

Диана Жиленкова