Исследование: в Казани спрос на аренду жилья вырос на 15%

По итогам 2021 года в Казани интерес к аренде жилья увеличился на 15%. В среднем аренда квартиры в городе обходится в 19 тысяч рублей. Это на 19% дороже, чем в 2020 году, сообщает сервис «Авито.Недвижимость».

В целом по стране спрос на аренду жилья увеличился на 18%. Наибольший рост отмечен в Санкт-Петербурге (47%), Екатеринбурге и Тюмени (по 46%). Сильнее всего подорожала аренда в Сочи (в 1,5 раза), Калининграде (33%) и Москве (22%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем не менее в РФ объем предложений снизился на 9%. А в Казани, к примеру, в прошлом году количество арендуемых объектов уменьшилось на 15%.

В январе эксперты сервиса «Циан. Аналитика» сообщили, что в столице Татарстана выгоднее арендовать квартиру, чем брать ипотеку, которая занимает более половины семейного бюджета. В целом по стране выплаты по ипотеке в среднем составляют 41% от доходов семьи.

Диана Жиленкова