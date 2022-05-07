В Казани почти на год продлили ограничение движения на участке дороги по улице Стадионной

В столице Татарстана продлили ограничение движения на участке автодороги по улице Стадионной. Проезд будет закрыт до 15 апреля 2023 года, сообщает казанская мэрия.

Так, будет частично перекрыто движение по проезжей части. Кроме этого, полностью закрыт тротуар возле домов №1 и №5. Причиной стали работы по строительству жилого дома.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне сообщалось, что в городе ограничили движение по улице Дзержинского до 25 мая. Так, частично перекрыто движение по проезжей части и полностью закрыт тротуар возле дома №6/2 в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Диана Жиленкова