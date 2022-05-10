Лавров назвал воровством идею Борреля передать замороженные российские активы Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине, чтобы оплатить восстановление страны после окончания спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, это является воровством, которое даже не пытаются скрыть. Он также отметил, что для Запада такие действия становятся уже привычными. В пример глва МИД привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые западные страны хотят пустить на цели, не связанные с восстановлением страны.

Заместитель Лаврова Александр Грушко назвал предложение Борреля беззаконием. Он считает, что этот шаг повлияет на всю мировую финансовую систему и дорого обойдется Европе.

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В начале мая Лавров заявил, что Запад украл у России $300 млрд, большая часть которых получена за поставки газа и нефти. По его словам, это стало возможным, потому что компания «Газпром» была вынуждена хранить деньги на своих счетах в западных банках.



Дарья Акимова