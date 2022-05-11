Трейдеры могут отказаться от данных Мосбиржи по курсу рубля

Торговая ассоциация развивающихся стран (EMTA) рекомендовала трейдерам отказаться от использования данных Мосбиржи по курсу рубля в некоторых операциях. Об этом накануне сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление ассоциации.

— Эта рыночная практика носит исключительно рекомендательный характер, предназначена для продвижения и повышения эффективности рынка и не является обязательной, — говорится в сообщении EMTA от 20 апреля.

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Ассоциация рекомендовала трейдерам опираться на данные WM/Refinitiv уже с 6 июня. Организация считает, что такой переход может стать облегчением для трейдеров, которые сомневаются в надежности обменного курса рубля после начала спецоперации на Украине.

Отказ от данных Мосбиржи, как пишет Bloomberg, связан с диспропорцией на внутреннем и внешнем торговых рынках России. Отмечается, что внутренний обменный курс значительно отличается от международного после резкого падения рубля.

Артем Гафаров