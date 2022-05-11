КАМАЗ в апреле снизил выпуск грузовиков на 14,8%, за 4 месяца — нарастил на 6,6%

В апреле производство грузовиков на мощностях ПАО «КАМАЗ» в апреле снизилось на 14,8% — до 3,8 тыс. машинокомплектов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.



Это объясняется ранее принятым решением о снижении суточного темпа конвейера до 180 единиц в сутки, основываясь на ситуации на рынке и недопущении затоваривания складов компании.

В январе — апреле этого года КАМАЗ отгрузил потребителям, партнерам по выпуску спецтехники, сборочным предприятиям и ремонтным подразделениям 15,201 тыс. готовых автомобилей, шасси, сборочных и ремонтных комплектов (+6,6%). В апреле автогигант поставил запчастей на 2,99 млрд руб. (-6,5%), за четыре месяца — на 10,88 млрд руб. (+9,9%).

Завод двигателей за апрель выпустил и поставил заводу и сторонним потребителям 3,929 тыс. двигателей и силовых агрегатов (-18%), в январе — апреле — 16,365 тыс. шт. (+5,4%).

Фото: realnoevremya.ru

В марте 2022 года КАМАЗ снизил выпуск грузовиков на 7,5% — до 4 023 автомобилей, за первые три месяца года показатель составил 11 398 единиц, то есть на 16% больше, чем в прошлом году. За март КАМАЗ отгрузил дилерам, сервисным центрам и корпоративным клиентам компании запчастей на 3,25 млрд рублей (+9,1%), с начала года — на 7,89 млрд рублей (+17,6%).

Маргарита Головатенко