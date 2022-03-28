Татарстан занял 20-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в малых населенных пунктах
Татарстан оказался на 20-м месте в рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Данные приводит «РИА Новости».
В 2021 году средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах республики составила 41 тысячу рублей. Прирост зарплаты составил 12%.
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого (103,3 тыс. рублей), Ненецкого (96,2 тыс. рублей) округов, Магаданской (103,5 тыс. рублей) и Сахалинской областей (78,7 тыс. рублей).
На прошлой неделе сервис «Авито.Работа» подсчитал, что в Казани с января по март этого года количество вакансий в агропромышленном комплексе увеличилось на 28%. Заметнее всего рост вакансий оказался среди профессий: машинист (+93%), тракторист (+75%), инженер (+46%) и агроном (+42%). В столице Татарстана медианная зарплата данных отраслей составляет 40 тысяч рублей.
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