Татарстан ожидают гроза и сильный ветер с порывами до 20 м/с

Завтра, 12 мая, в Татарстане местами ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике ночью, 12 мая, температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов Цельсия. Днем она поднимется от +11 до +16.

Фото: МЧС Татарстана

В конце недели, 13 и 14 мая, в Татарстане ожидается неустойчивая погода с дождями. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, а днем поднимется до +12..+19 градусов.

При ухудшении погодных условий МЧС рекомендует не покидать помещения без особой необходимости и не оставлять без присмотра детей. При сильном ветре стоит держаться подальше от крупных деревьев, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и сетей электропередач.

Артем Гафаров