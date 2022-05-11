Умер журналист и общественный деятель Энвер Софинов

После продолжительной болезни ушел из жизни журналист и общественный деятель Энвер Софинов. Через месяц ему бы исполнилось 65 лет. Об этом сообщается на сайте полпредства Татарстана в России.

Софинов был заслуженным работником культуры Татарстана и заместителем председателя РОО «Татарский национальный центр Московской области». Родился 10 июня 1957 года в Наро-Фоминске Московской области. Окончил Московский институт сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина. В августе 1989 года стал организатором первого в Московской области общества татарской культуры «Туган тел», которое возглавлял 14 лет.

Также он был автором Московского областного фестиваля учащихся «Музыкальное искусство татарского народа — Подмосковью» и организатором первых в России выставок «Песни татарских исполнителей на пластинках Апрелевского завода грампластинок». Кроме того, он сам писал песни и исполнял их на концертах, являлся членом Союза журналистов России и автором множества статей по истории татар Подмосковья и Москвы.

В середине апреля ушла из жизни известная радиоведущая Марьям Арсланова. Ей было 96 лет. Она работала на «Радио Татарстан» с 1963 по 1982 год.

Дарья Акимова