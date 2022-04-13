Умерла известная татарстанская радиоведущая Марьям Арсланова

Ушла из жизни известная радиоведущая Марьям Арсланова. Ей было 96 лет.

Она работала на «Радио Татарстан» с 1963 по 1982 год. Вела научно-познавательные и общественно-политические передачи, в том числе детские и музыкальные.

Марьям Арсланову похоронили на Ново-Татарском кладбище рядом с мужем, легендарным диктором, заслуженным и народным артистом Татарской АССР Айратом Арслановым.

В конце февраля в Набережных Челнах на 86-м году жизни скончался писатель, журналист и общественный деятель Ягсуф Шафиков.



Татьяна Леухина