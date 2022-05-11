Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции
Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении нескольких российских граждан и организаций из-за ситуации на Украине, об этом сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.
— Очередной раунд санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине, — приводит ТАСС заявление Махуты.
В список санкций попали 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и российское «Агентство интернет-исследований».
Ограничения также коснулись официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, начальника ГУ Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина.
Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 граждан России, в том числе против президента страны.
В марте правительство Новой Зеландии ограничило въезд 364 жителям РФ, которые связаны с политической и военной деятельностью. Утверждалось, что заморозят активы российских властей в случае их обнаружения.
В мае правительство Новой Зеландии на фоне ситуации вокруг Украины объявило о новых санкциях в отношении большинства членов Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России.
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