В Казани 9 мая произошло 73 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани 9 мая произошло 73 ДТП, из них в четырех пострадали люди. В городе зарегистрировали опрокидывание, падение пассажира в общественном транспорте, наезд на велосипедиста, наезд на самокат.

В понедельник сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 11 пьяных водителей и еще пять водителей без прав.

В отделы полиции доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 8 мая, в Казани задержали десять водителей в состоянии алкогольного опьянения. В этот день в столице Татарстана произошло 75 ДТП.

Маргарита Головатенко