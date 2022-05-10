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В Казани 9 мая произошло 73 ДТП

08:58, 10.05.2022
В Казани 9 мая произошло 73 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани 9 мая произошло 73 ДТП, из них в четырех пострадали люди. В городе зарегистрировали опрокидывание, падение пассажира в общественном транспорте, наезд на велосипедиста, наезд на самокат.

В понедельник сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 11 пьяных водителей и еще пять водителей без прав.

В отделы полиции доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 8 мая, в Казани задержали десять водителей в состоянии алкогольного опьянения. В этот день в столице Татарстана произошло 75 ДТП.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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