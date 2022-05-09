В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 195 заболевших коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 195 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике COVID-19 заразились 146 448 человек.

Выписали в связи с выздоровлением за сутки 200 татарстанцев. В общей сложности в республике от коронавируса вылечились уже 140 465 человек, следует из данных федерального опештаба.

Госпитализировали с COVID-19 за сутки 26 татарстанцев. Накануне сообщалось, что в больницы попал 61 человек.

Фото: Максим Платонов

За сутки в Татарстане не зарегистрировали новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 1 989 жителей республики.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 9 мая читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина