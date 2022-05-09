Минобороны России рассказало о срыве провокации по захвату острова Змеиный

В Министерстве обороны России заявили, что с 7 мая по указанию президента Украины Владимира Зеленского генштаб ВСУ при содействии американских и британских советников планировал провокацию по захвату острова Змеиный. Ее удалось сорвать, а украинская сторона понесла большие потери.

По данным Минобороны России, за двое суток Киев предпринял несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров. В ведомстве обратили внимание, что Змеиный имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

За период отражения атак в районе Змеиного в воздухе сбиты три украинских Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту и один Ми-24. На острове уничтожены больше 50 диверсантов, на берегу остались тела 24 погибших украинских военнослужащих, пишет ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

За минувшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета воздушных сил Украины. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районах Иверское и Новодонецкое (ДНР) сбиты два украинских МиГ-29. Около Погоновки в Харьковской области сбит один Су-25.

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Дарья Акимова