Минобороны России рассказало о срыве провокации по захвату острова Змеиный
В Министерстве обороны России заявили, что с 7 мая по указанию президента Украины Владимира Зеленского генштаб ВСУ при содействии американских и британских советников планировал провокацию по захвату острова Змеиный. Ее удалось сорвать, а украинская сторона понесла большие потери.
По данным Минобороны России, за двое суток Киев предпринял несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров. В ведомстве обратили внимание, что Змеиный имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.
За период отражения атак в районе Змеиного в воздухе сбиты три украинских Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту и один Ми-24. На острове уничтожены больше 50 диверсантов, на берегу остались тела 24 погибших украинских военнослужащих, пишет ТАСС.
За минувшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета воздушных сил Украины. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районах Иверское и Новодонецкое (ДНР) сбиты два украинских МиГ-29. Около Погоновки в Харьковской области сбит один Су-25.
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