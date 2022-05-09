СМИ: ЕС планирует разрешить судам государств сообщества поставлять российскую нефть в третьи страны

Евросоюз планирует исключить из шестого пакета санкций против России запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими государствам сообщества. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы и источники в ЕС.

По данным издания, среди стран, выступавших за исключение данного положения из очередного пакета санкций, была Греция. Кроме того, ЕС намерен запретить европейским компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть. Отмечается, что это предложение останется в шестом пакете санкций, несмотря на несогласие некоторых членов.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне сообщалось, что постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. Так, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина.



Дарья Акимова