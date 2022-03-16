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ВОЗ временно приостановила оценку «Спутника V»

19:18, 16.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ временно приостановила оценку «Спутника V»
Фото: realnoevremya.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила оценку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

По ее словам, причиной стали технические сложности, вызванные введением санкций. В России инспекции по оценке препарата должны были состояться 7 марта. В результате их отложили на более позднюю дату.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметила помощник главы ВОЗ, новая дата будет определена, как только это станет возможным, передает «РИА Новости».

Трудности в признании «Спутника V» в ВОЗ возникали еще до обострения ситуации на Украине. Еще в декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что из-за разницы в требованиях сторон появлялись сложности в предоставлении нужной информации о вакцине.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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