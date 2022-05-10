Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +15 градусов
Во вторник, 10 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность и дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ожидается умеренный восточный, северо-восточный ветер. Днем воздух прогреется до +10..+15 градусов.
Как рассказывал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, начало мая в Татарстане выдалось аномально холодным. Так, 5 мая температура воздуха составила всего +4,6 градуса, в то время как климатическая норма для этого периода — 12,5 градуса тепла.
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