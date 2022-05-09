FP: в Африке могут возродить движение неприсоединения из-за давления Запада по вопросу санкций

Страны Африки могут воссоздать движение неприсоединения в связи с давлением Запада в вопросе антироссийских санкций, заявили обозреватели Робби Грамер и Джек Дойч в статье Foreign Policy.



Они считают, что давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть «выстрелом в ногу», особенно при сохранении принципа «с нами или против нас».

В материале указано, что в политических кругах в Африке уже проводятся дискуссии о возможной необходимости возрождения движения неприсоединения, существовавшее во времена холодной войны. Это позволило бы не втягивать в конфронтацию два лагеря, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно заявлению лидеров «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием президента Украины Владимира Зеленского, страны G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) намерены избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов. Лидеры стран G7 заявили, что продолжат заниматься отключением России от «ключевых сервисов», будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ «распространять свою пропаганду».

США вводят новые экспортные ограничения в отношении России. Они коснутся поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Великобритания сообщила о намерении обложить повышенными 35-процентными пошлинами импорт российских и белорусских товаров, включая платину, палладий и химические продукты на сумму £1,4 млрд ($1,72 млрд).

Маргарита Головатенко