В Челнах 9 мая проезд в общественном транспорте будет бесплатным для всех

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Набережных Челнах завтра, 9 мая, проезд в течение суток в общественном транспорте для жителей и гостей города будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Сейчас в городе работают 14 городских автобусных маршрутов, по которым ездят порядка 300 автобусов, а также 11 трамвайных маршрутов, по которым курсирует свыше 70 единиц подвижного состава. Перевозка в сады-огороды также будет бесплатной.



Фото: nabchelny.ru

Завтра в центре города пройдет акция «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется в 14.00 часов на площади Азатлык. В 16.00 колонна начнет двигаться к городскому Майдану по проспекту Хасана Туфана.

Татьяна Леухина