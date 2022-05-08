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В Челнах 9 мая проезд в общественном транспорте будет бесплатным для всех

20:43, 08.05.2022
В Челнах 9 мая проезд в общественном транспорте будет бесплатным для всех
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Набережных Челнах завтра, 9 мая, проезд в течение суток в общественном транспорте для жителей и гостей города будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Сейчас в городе работают 14 городских автобусных маршрутов, по которым ездят порядка 300 автобусов, а также 11 трамвайных маршрутов, по которым курсирует свыше 70 единиц подвижного состава. Перевозка в сады-огороды также будет бесплатной.

Фото: nabchelny.ru

Завтра в центре города пройдет акция «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется в 14.00 часов на площади Азатлык. В 16.00 колонна начнет двигаться к городскому Майдану по проспекту Хасана Туфана.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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