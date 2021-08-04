На ремонт главного учебного корпуса КГМУ направят более 5,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На ремонт входной группы, фасада и помещения главного учебного корпуса Казанского государственного медицинского университета Минздрава РФ направят более 5,1 млн рублей. Здание расположено на улице Бутлерова, 49 и признано объектом культурного наследия.

Тендер на выполнение ремонта размещен на портале госзакупок. Подать заявку на участие в нем можно до 11 августа. Аукцион проведут 12 августа.

Финансирование заказа осуществляется за счет средств федерального бюджета. Подрядчик должен выполнить все работы с момента заключения договора до 30 ноября 2021 года (включительно).

В июле КГМУ не определил подрядчика по контракту на ремонт общежития №5, расположенного на Оренбургском тракте, 142. Начальная стоимость контракта составляла 198 млн рублей. Средства на ремонт выделил федеральный Минздрав. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина