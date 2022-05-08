Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой при планировании отдыха на природе

Одна из проблем, с которыми можно столкнуться во время отдыха на природе, — это травмы. Поэтому при себе необходимо иметь антисептик, считает врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, при планировании отдыха на природе рекомендуется взять с собой перекись водорода, а также лейкопластырь на случай возникновения небольших ран или царапин.

Фото: Максим Платонов

— Если рана большая, то надо наложить повязку, также есть удобные самоклеящиеся бинты. Получается, рану обработали, салфетку стерильную наложили и бинтом прижали, — пояснил врач.

Как отметил Болибок, следует взять с собой и жаропонижающее. Например, лекарство на основе парацетамола подойдет как взрослым, так и детям. Для аллергиков в аптечке должны присутствовать антигистаминные, а сорбенты — на случай пищевых и алкогольных отравлений, передает RT.



Недавно врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил об активности клещей. По словам специалиста, чтобы защитить себя, необходимо надевать высокие ботинки, штаны с резинками, куртку на резинках или с манжетами.

Диана Жиленкова