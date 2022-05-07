Правительство выделило субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа

Правительство России выделило Ростуризму субсидии в размере 6 млрд рублей для предоставления компенсации туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа. Об этом говорится в распоряжении кабмина РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Затраты буду возмещаться за вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов. Средства выделяются из резервного фонда правительства России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщал, что авиакомпании страны получат субсидии в размере до 110 млрд рублей на операционную деятельность. Также выделено 19,5 млрд рублей на возвращение денежных средств пассажирам отмененных рейсов.



Татьяна Леухина