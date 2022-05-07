Экс-премьер Турции заявил, что в Черном море скрыт мировой запас газа на 45 лет

Запасов природного газа, находящихся в Черном море, хватит, чтобы удовлетворить мировой спрос на 45 лет. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Турции и замглавы правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Страна обладает крупными запасами природного топлива в крупных месторождениях вдоль черноморского побережья. Он отметил, что запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 миллиардов кубометров, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявлял, что Европа увеличила импорт российского газа взрывными темпами по сравнению с апрелем. Этому способствовали несколько факторов, в их числе — более выгодная цена и риск новых отключений потребителей.



Татьяна Леухина