В Татарстане зафиксировали увеличение спроса на ряд товаров в связи с началом дачного сезона

В Татарстане стабильная ситуация на продовольственном рынке, однако фиксируется незначительный рост розничных продаж ряда продуктов. Это связано с началом дачного сезона, сообщил на оперативном совещании в Доме правительства РТ министр экономики РТ Мидхад Шагиахметов.

Объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса. Продовольственное обеспечение населения находится на постоянном контроле рабочей группы оперштаба.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Шагиахметов отметил, что Мминистерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана совместно с Министерством промышленности и торговли республики и муниципалитетами нужно оперативно прорабатывать возможности своевременного завоза основных социально значимых товаров, передает пресс-служба президента РТ.

По данным Татарстанстата, по итогам первого квартала 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 286,6 миллиарда рублей. Из 286,6 миллиарда рублей 125 миллиардов, или 43,6%, пришлось на продукты питания, а также напитки и табачные изделия. Остальные 161,6 миллиарда, или 56,4%, — на непродовольственные товары.



Татьяна Леухина