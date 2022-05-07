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Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

15:35, 07.05.2022 1
Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах
Фото: ruchess.ru

Умер советский гроссмейстер, писатель и журналист Юрий Авербах. Ему было 100 лет, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Юрий Авербах в 1938 году выиграл Всесоюзный турнир школьников. В 1954 году он стал чемпионом СССР. В составе сборной СССР Авербах выигрывал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов. Также он был главным редактором газеты «Шахматная Москва», ведущим телепрограммы «Шахматная школа». Одерживал победы в турнирах в Джакарте, Аделаиде, Вене, Москве (турнир ЦШК), Рио-де-Жанейро, Крайстчерче.

Авербах отмечал 100-летний юбилей 8 февраля 2022 года.

На прошлой неделе ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Спасском районе Татарстана Зинатулла Гизатуллин. Ему было 98 лет.

Татьяна Леухина
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