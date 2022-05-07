Аксенов заявил, что в Крыму восстановят пассажирское ж/д сообщение с Херсонской и Запорожской областями

Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями Украины восстановят в полном объеме. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов.

— Регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью. У меня сомнений в этом нет, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Несколько дней назад советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о прорыве транспортной блокады со стороны Украины. По его словам, в освобожденных регионах начал функционировать междугородний общественный транспорт.

В марте Северо-Крымский канал был полностью заполнен водой впервые с 2014 года. Как заявил заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев, проблема с дефицитом воды в регионе перестала быть актуальной.



Диана Жиленкова