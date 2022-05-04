Минобороны России: в Харькове на цементном и коксохимическом заводах ВСУ установили гаубицы и РСЗО

В Харькове вблизи густонаселенных жилых кварталов на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, на данных предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями. Если емкости разрушат, то химические вещества попадут в атмосферу и заразят воздух, а также местность и источники водоснабжения.

Фото: кадр видео Минобороны России

— [Это] приведет к массовому отравлению людей. Боевики, зная, что жертвами их циничных действий станут только мирные жители, целенаправленно провоцируют Вооруженные силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения, — приводит слова Мизинцева ТАСС.



Накануне генерал-полковник заявил, что в Харькове боевики батальонов территориальной обороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задерживают граждан за пророссийские взгляды. По его словам, до сих пор так и не вернулись домой десятки задержанных.

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Диана Жиленкова