Ак Барс Банк снизил ставку по потребительским кредитам до 8,9%

6 мая 2022 года Ак Барс Банк снизил ставку по потребительским кредитам. Оформить кредит наличными теперь можно по ставке от 8,9% годовых со страхованием. Максимальная сумма кредита — 2 млн рублей, срок кредитования — от 13 месяцев до 7 лет.

Возможно выбрать дату ежемесячного платежа. Досрочное погашение кредита возможно в любое время без комиссии и ограничений по сумме и срокам.

Погашать потребительский кредит банка выгоднее вместе с Коробкой. Например, при выполнении условий бесплатности Коробки клиенту будет выплачиваться кешбэк до 3% на каждый ежемесячный платеж.

Оформить заявку можно на сайте или в офисе банка. Предварительное решение принимается в течение 5 минут.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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