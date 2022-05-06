Минцифры запустило программу бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Максим Платонов

Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны, она будет действовать до конца 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном также смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека.

Обратиться за услугой смогут:

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

Номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению Пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран. Он будет передан региональным органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова сообщила, что по состоянию на 4 мая 2022 года в республике проживают 17 938 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственно участников Великой Отечественной войны — 266. Еще 88 человек — ветераны, не входившие в состав действующей армии. Тружеников тыла в Татарстане насчитывается 12 884.

Максим Кокунин