FIFA рассматривает вариант сокращения длительности футбольного матча до 60 минут

Международная федерация футбола (FIFA) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вопрос о сокращении длительности матча с 90 до 60 минут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на колонку бывшего арбитра Марка Клаттенбурга.

Подразумевается, что матчи будут проходить в режиме чистого времени. Это означает, что секундомер будет останавливаться во время пауз в игре. Так принято, например, в хоккее и баскетболе.

По словам Клаттенбурга, проигравшие команды постоянно жаловались на необоснованно малое количество добавленных минут в качестве компенсированного времени. Он отметил, что при новом формате каждый матч будет длиться одинаково долго, и можно будет избавиться от этого противоречия.

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В конце марта конгресс Международной федерации футбола утвердил русский язык в качестве официального в организации. Ранее основным международным языком здесь был французский, поскольку федерация была основана в Париже в 1904 году.



Дарья Акимова