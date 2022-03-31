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Русский язык стал официальным в FIFA

13:25, 31.03.2022
Русский язык стал официальным в FIFA
Фото: fifa.com/

Конгресс Международной федерации футбола (FIFA) утвердил русский язык в качестве официального в организации. Такое решение было принято на проходящем сегодня конгрессе.

Ранее основным международным языком в FIFA был французский, поскольку организация была основана в Париже в 1904 году. А также английский, немецкий и испанский.

Ранее FIFA запретила сборным России участвовать во всех международных соревнованиях по футболу под своей эгидой. Таким образом, Россия пропустила отборочный турнир на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в ноябре текущего года.

Эрик Добролюбов
СпортФутболОбщество

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