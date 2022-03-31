Русский язык стал официальным в FIFA
Конгресс Международной федерации футбола (FIFA) утвердил русский язык в качестве официального в организации. Такое решение было принято на проходящем сегодня конгрессе.
Ранее основным международным языком в FIFA был французский, поскольку организация была основана в Париже в 1904 году. А также английский, немецкий и испанский.
Ранее FIFA запретила сборным России участвовать во всех международных соревнованиях по футболу под своей эгидой. Таким образом, Россия пропустила отборочный турнир на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в ноябре текущего года.
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