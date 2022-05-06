В офисах МФЦ Казани изменится график работы в связи с майскими праздниками

Фото: Илья Репин (архив)

С 7 по 10 мая офисы «Мои документы» в Казани будут вести прием граждан с 10.00 до 14.00. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Горожане смогут обратиться в многофункциональные центры, расположенные по адресам: пр. Победы, 214, ул. Кулагина, 1 и ул. Кулахметова, 25.

Отмечается, что в майские праздники жителям будут предоставлять только несколько услуг. Среди них: выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет, получение СНИЛС, подтверждение учетной записи ЕСИА, печать фотографии для участия в «Бессмертном полку», а также передача данных о ветеранах во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».

Фото: Гуландам Фатхуллина (архив)

28 апреля сообщалось, что в праздничные дни 9 и 10 мая общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Кроме того, в день празднования Победы в Великой Отечественной войне автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23.30, а метрополитен будет открыт до полуночи. Вместе с этим изменится и маршрут некоторых автобусов из-за закрытия движения на площади Тысячелетия.



Максим Кокунин