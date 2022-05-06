ТНВ опубликовал программу прямых трансляций c праздничных мероприятий в День Победы

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Телеканал «Татарстан — Новый век» опубликовал программу прямых трансляций в День Победы. 9 мая жители республики смогут в прямом эфире следить за основными праздничными мероприятиями.

09.45 мск — трансляция с торжественного шествия войск Казанского гарнизона на площади Тысячелетия.

— трансляция с торжественного шествия войск Казанского гарнизона на площади Тысячелетия. 14.45 мск — прямое включение с акции «Бессмертный полк — 2022» в Казани, в которой примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Шествие стартует от сквера Толстого и проследует по центральным улицам города до площади Тысячелетия.

— прямое включение с акции «Бессмертный полк — 2022» в Казани, в которой примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Шествие стартует от сквера Толстого и проследует по центральным улицам города до площади Тысячелетия. 19.30 мск — праздничный концерт, который закончится салютом. Полную версию концерта татарстанцы смогут посмотреть в группе ТНВ во «ВКонтакте» и на сайте телеканала.

Также на ТНВ состоится премьерный показ документальных фильмов. Один из них расскажет о жизни участника Великой Отечественной войны Габдрахмана Сафина. В этом году он отметил 100-летний юбилей. В цикле передач «Соотечественники» ТНВ расскажет о жизни и подвиге Героя России Дамира Исламова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Корреспонденты новостей ТНВ 9 мая будут освещать праздничные мероприятия, которые пройдут по всему Татарстану. Подробнее о передачах на День Победы — в телепрограмме.

Татьяна Демина