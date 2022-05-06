ТНВ опубликовал программу прямых трансляций c праздничных мероприятий в День Победы
Телеканал «Татарстан — Новый век» опубликовал программу прямых трансляций в День Победы. 9 мая жители республики смогут в прямом эфире следить за основными праздничными мероприятиями.
- 09.45 мск — трансляция с торжественного шествия войск Казанского гарнизона на площади Тысячелетия.
- 14.45 мск — прямое включение с акции «Бессмертный полк — 2022» в Казани, в которой примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Шествие стартует от сквера Толстого и проследует по центральным улицам города до площади Тысячелетия.
- 19.30 мск — праздничный концерт, который закончится салютом. Полную версию концерта татарстанцы смогут посмотреть в группе ТНВ во «ВКонтакте» и на сайте телеканала.
Также на ТНВ состоится премьерный показ документальных фильмов. Один из них расскажет о жизни участника Великой Отечественной войны Габдрахмана Сафина. В этом году он отметил 100-летний юбилей. В цикле передач «Соотечественники» ТНВ расскажет о жизни и подвиге Героя России Дамира Исламова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
Корреспонденты новостей ТНВ 9 мая будут освещать праздничные мероприятия, которые пройдут по всему Татарстану. Подробнее о передачах на День Победы — в телепрограмме.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым