В Татарстане экс-главу фермерского хозяйства обвиняют в преднамеренном банкротстве

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего бывшего главы крестьянского (фермерского) хозяйства о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в период с января 2014 года по май 2017 года мужчина необоснованно списывал деньги с расчетных счетов и отчуждал имущество на общую сумму более 61 млн рублей. Эти действия привели к тому, что КФХ не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, что повлекло признание предприятия банкротом.

Фото: прокуратура Татарстана

В ближайшее время уголовное дело направят в Азнакаевский суд для рассмотрения по существу.



Вчера прокуратура Татарстана сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 миллионов рублей.



Татьяна Леухина