В Татарстане предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 7 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, с января 2017 года по март 2020-го обвиняемый включал в декларации по налогам на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о причитающихся вычетах по фиктивным сделкам с 11 фирмами. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на сумму около 7 миллионов рублей.

В ходе следствия на расчетный счет и имущество обвиняемого наложили арест на общую 13,7 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело направят в Чистопольский суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура РТ

Вчера в Следкоме по Татарстану сообщили, что в республике продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Дио-Логистик». По версии следствия, с 2017 по 2018 год неустановленное лицо вносило в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения. Тем самым компания уклонилась от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.



Татьяна Леухина