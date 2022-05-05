В Азнакаево на пожаре спасли мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Азнакаево произошел пожар в жилом доме по улице Хасанова, 29. Из огня спасли мужчину 1967 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



На четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома горела кровать. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Пострадавшего мужчину с отравлением продуктами горения доставили в больницу. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана 3 мая загорелся садовый дом в деревне Атлашкино. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело женщины, предположительно, 1943 года рождения.

Маргарита Головатенко