В Челнах простились с замначальника полиции Данисом Садыковым

В Набережных Челнах сегодня простились с заместителем начальника полиции Управления МВД России по городу Данисом Садыковым. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии Челнов.

Проститься с Садыковым пришли родные и близкие, коллеги, руководители, знакомые. Вахту памяти несли мэр города Наиль Магдеев, замминистра внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Алексей Соколов, начальник Управления МВД по Набережным Челнам полковник Надир Закиров, руководитель исполкома Фарид Салахов, коллеги по службе.

Фото: t.me/nabchelnyofficial

Заместитель начальника полиции Набережных Челнов Данис Садыков погиб в ДТП вчера. Авария произошла на автодороге М-7 в районе села Тавларово. Внедорожник Hyundai, за рулем которого находился Садыков, вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина скончался до приезда скорой.



Татьяна Леухина