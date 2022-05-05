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В Челнах простились с замначальника полиции Данисом Садыковым

12:27, 05.05.2022
В Челнах простились с замначальника полиции Данисом Садыковым
Фото: t.me/nabchelnyofficial

В Набережных Челнах сегодня простились с заместителем начальника полиции Управления МВД России по городу Данисом Садыковым. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии Челнов.

Проститься с Садыковым пришли родные и близкие, коллеги, руководители, знакомые. Вахту памяти несли мэр города Наиль Магдеев, замминистра внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Алексей Соколов, начальник Управления МВД по Набережным Челнам полковник Надир Закиров, руководитель исполкома Фарид Салахов, коллеги по службе.

Фото: t.me/nabchelnyofficial

Заместитель начальника полиции Набережных Челнов Данис Садыков погиб в ДТП вчера. Авария произошла на автодороге М-7 в районе села Тавларово. Внедорожник Hyundai, за рулем которого находился Садыков, вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина скончался до приезда скорой.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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