Новости авто

09:14 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

На трассе под Казанью образовалась пробка почти на 17 км

18:15, 03.05.2022 4
На трассе под Казанью образовалась пробка почти на 17 км
Фото: Максим Платонов (архив)

Под Казанью на трассе P-239 образовалась пробка почти на 17 км. Движение затруднено в сторону города от ДНТ Державино до села Сокуры.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на разных участках дороги зафиксировано одно ДТП и проведение дорожных работ. За селом Сокуры в сторону Казани затруднение движения не наблюдается.

Фото: скриншот

В целом по городу пробки оцениваются в 2 балла. Заторы наблюдаются на улицах Бутлерова и Лево-Булачной.

В субботу под Казанью на трассе М-7 образовавшаяся пробка растянулась почти на 13 км. Движение было также затруднено по направлению в сторону города. На различных участках трассы велись дорожные работы.

Диана Жиленкова
АвтоОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 03 май
    а что будет при введении скоростной дороги москва - казань - екатеринбург?
    Ответить
  • Анонимно 03 май
    Все Сокуры в светофорах, и пешеходках. Сделайте пешеходки воздушные и уберите светофоры... Тема дня..... там постоянно такое в обе стороны
    Ответить
    Анонимно 06:48
    так точно! сделаем!
    Ответить
    Анонимно 07:06
    Да и ремонт дороги лучше ночью делать, или днем, но не в часы пиковых нагрузок. Наказывать нужно рублем руководителей служб по ремонту дорог - следующий раз будут голову включать
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем