На трассе под Казанью образовалась пробка почти на 17 км

Фото: Максим Платонов (архив)

Под Казанью на трассе P-239 образовалась пробка почти на 17 км. Движение затруднено в сторону города от ДНТ Державино до села Сокуры.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на разных участках дороги зафиксировано одно ДТП и проведение дорожных работ. За селом Сокуры в сторону Казани затруднение движения не наблюдается.

Фото: скриншот

В целом по городу пробки оцениваются в 2 балла. Заторы наблюдаются на улицах Бутлерова и Лево-Булачной.

В субботу под Казанью на трассе М-7 образовавшаяся пробка растянулась почти на 13 км. Движение было также затруднено по направлению в сторону города. На различных участках трассы велись дорожные работы.

Диана Жиленкова