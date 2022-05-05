Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +10 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде дождя, в отдельных районах — с мокрым снегом. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Днем температура воздуха в Казани составит +7—9 градусов, в Набережных Челнах +8—10 градусов, в Чистополе +6—9 градусов, в Альметьевске +8—10 градусов, в Буинске +5—9 градусов.
Также ожидается ветер северо-западный и западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—20 м/с.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели вероятность осадков в республике небольшая. Ночью похолодает до -3... +2 градусов. Днем в пятницу потеплеет до +12 градусов, а в субботу — до +14 градусов.
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