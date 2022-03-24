Запущен регулярный международный рейс из Казани в Анталью на Superjet 100

Авиакомпания Red Wings в четверг выполнит свой первый регулярный рейс из аэропорта Казани в Анталью на 100-местных самолетах Superjet 100, сообщили в пресс-службе аэропорта.



В марте перевозчик выполнит еще три рейса, сейчас формируется расписание на апрель и последующий летний сезон. Это первый регулярный международный рейс Red Wings из Казани. До этого авиакомпания летала за рубеж из столицы Татарстана только по чартерным программам туроператоров.

Кроме того, авиакомпания запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Ереван. Они будут выполняться по понедельникам с 28 марта. Ереван будет первым международным направлением Red Wings из нижегородского аэропорта «Стригино», сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Также Red Wings запустит прямое авиасообщение из Казани в Анапу. Рейсы из столицы Татарстана будут выполняться по следующему расписанию: в Анапу — с 31 мая по вторникам и субботам; в Геленджик — с 29 мая по средам и воскресеньям; в Симферополь — с 31 мая по вторникам и пятницам.

В январе стало известно, что авиакомпания откроет весной полетную программу из екатеринбургского аэропорта по трем новым направлениям, в которые включены Нижнекамск, Горно-Алтайск и Мурманск.

Маргарита Головатенко