КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря, вероятно, это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Ренхап».



Дальность и наибольшая высота полета снаряда пока неизвестны. Телеканал TBS со ссылкой на министерство обороны Японии тоже проинформировал о запуске.

В эфире прозвучало обращение к морским судам с просьбой следить за информацией, а в случае обнаружения упавших фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.

В апреле Северная Корея провела испытания новой системы тактического управляемого оружия. Проинспектировал их лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным агентства, испытуемая система имеет большое значение в том числе для повышения эффективности применения тактического ядерного оружия страны и диверсификации задач его огневой мощи.

Маргарита Головатенко