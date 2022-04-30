Под Казанью на трассе М-7 из-за дорожных работ пробка растянулась почти на 13 км

Фото: Максим Платонов (архив)

Под Казанью на трассе М-7 вблизи поселка Первое мая образовались сильные заторы из-за дорожных работ. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась почти на 13 км.

Движение затруднено по направлению в сторону столицы Татарстана. На различных участках дорожные работы ведутся в левом, среднем и правых рядах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера в Казани по улице Вишневского, 59 произошло массовое ДТП — столкнулись 10 автомобилей. В результате аварии образовалась сильная пробка, которая растянулась почти на пять километров.

Также сегодня на Оренбургском тракте в городе ожидается затруднение движения в связи с проведением десятого республиканского ифтара, который состоится в выставочном центре «Казань Экспо».

Диана Жиленкова