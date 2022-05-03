В ОЭЗ «Алабуга» сообщили о работе над выходом на восточный рынок

Фото: Роман Хасаев (архив)

Особая экономическая зона «Алабуга» ведет работу по выходу на восточный рынок, проводится большое количество переговоров с российскими компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

— Конечно, нельзя игнорировать текущую ситуацию. Вектор работы изменился, но принципы остались те же — необходимо финансировать отечественные производства и создавать собственные, — говорится в заявлении.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Как добавили в ОЭЗ, для российских компаний «открылось окно возможностей», поскольку многие конкуренты покинули рынок. В «Алабуге» есть 57 резидентов, из них 33 являются действующими предприятиями. Они продолжают работать в штатном режиме.



— На данный момент временно приостановил свою деятельность резидент «Соллерс Форд». Стоит отметить, что это временная мера, сокращений не было, оплата заработной платы ведется в полном размере, — цитирует заявление ОЭЗ ТАСС.

В начале марта американский автоконцерн Ford сообщил о приостановке работы в России. С 3 марта завод «Соллерс Форд», который находится в Елабуге, временно ограничил производство автомобилей. В январе предприятие сообщало, что уже разместило крупные заказы на первую половину текущего года.

Диана Жиленкова